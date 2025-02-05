Ebeveynler dikkat! Bu oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Bir oyuncağın kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 08:45, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 08:46
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet çocuk oyuncağının sağlıksız olduğunu tespit etti.
İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmasına karar verildi.