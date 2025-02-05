İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu

İstanbul'da kentin bazı bölgelerinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre ise kentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesine ulaştı.

İşe ve okula gidenlerin oluşturduğu yoğunluğun da etkisiyle megakentin Anadolu ve Avrupa yakalarında, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yavaş seyretti.

İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde de Anadolu-Avrupa istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

BAĞLANTI YOLLARINDA YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü mevkisi, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Kağıthane, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de zaman zaman trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.