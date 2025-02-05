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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybederek 9.769,2 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 13:20, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:21
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,91 puan ve yüzde 0,39 azalışla 9.769,2 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,72 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 2,25 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışı fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, küresel piyasalarda bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 puanın destek, 9.800 ve 9.850 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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