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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 değer kazanarak 9.841,2 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 14:26, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:26
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 121,4 puan ve yüzde 1,25 artışla 9.841,2 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 46 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de yüzde 1,31 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 4,03 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.900 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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