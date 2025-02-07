Güvenli okullar için öğretmenler ilk yardım eğitimi alıyor

İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Deprem bölgelerinde umut yeşeriyor: Nüfusları artışta
Deprem bölgelerinde umut yeşeriyor: Nüfusları artışta
Bakanlıktan 81 ile talimat: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
Bakanlıktan 81 ile talimat: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na açılan davalara ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na açılan davalara ilişkin açıklama
Sahte içki can almaya devam ediyor: İstanbul'da ölü sayısı 70'e yükseldi
Sahte içki can almaya devam ediyor: İstanbul'da ölü sayısı 70'e yükseldi
Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu
Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek
Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek
Gelir İdaresi yazı gönderdi: Ekipler kasaya oturdu!
Gelir İdaresi yazı gönderdi: Ekipler kasaya oturdu!
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Güvenli okullar için öğretmenler ilk yardım eğitimi alıyor

Burdur'da, "Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende" projesiyle öğretmenlere ilk yardım eğitimi veriliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 23:52, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 23:54
Yazdır
Güvenli okullar için öğretmenler ilk yardım eğitimi alıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kentte 2016'dan beri 3 bin 500 öğretmen ilk yardım eğitimi aldı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında ise 7 bin 250 öğrenci ve 178 veliye ilk yardım semineri verildi.

- "Öğretmenlerimiz birçok öğrencinin hayatını kurtardı"

Burdur İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Akboğa, AA muhabirine, ilk yardım eğitimleriyle öğretmenlerin okulda öğrencilere daha güvenli bir ortam sağladığını söyledi.

İl genelinde öğretmenlerin yüzde 80'inin eğitim aldığını ve bütün öğretmenlere ilk yardım eğitimi vermeyi amaçladıklarını belirten Akboğa, "Okullarımızda en çok karşımıza çıkan olaylardan biri solunum yolu tıkanmaları. Çocuklarımız yedikleri yiyecekleri ayaküstü veya birbirleriyle şaka yaparken yiyor bu nedenle solunum yolu tıkanmaları aniden ortaya çıkabiliyor." dedi.

Akboğa, öğretmenlerin okullarda bu durumlara müdahale ederek birçok öğrencinin hayatını kurtardığını ifade etti.

İlk yardım eğitmeni Melahat Akboğa ise öğretmenlerin sahadaki kahramanlar olduğunu vurgulayarak, "Biz aktarıyoruz onlar uyguluyor ve başarılı oluyorlar." diye konuştu.

Eğitime katılan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni Leyla Taşdemir de solunum yolu tıkanmalarında Heimlich manevrasını uyguladıklarını kaydetti.

Eğitime katılan öğretmen Fahri Tanrıverdi de üç yılda bir unutmamak için aldıkları eğitimi tekrarladıklarını dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber