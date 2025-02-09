Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürecek: Kar ve yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta boyunca Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirtti.

Yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Yağışlı Bölgeler Hangileri?

Pazartesi: Marmara'nın güneyi ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.

Salı: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağış etkili olacak.

Çarşamba: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.

Kar ve Çığ Tehlikesine Dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ riski bulunuyor.

Yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Rüzgar Uyarısı!

Karadeniz'in batısında, Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği ve çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Hava Durumu

İstanbul: 3 gün boyunca yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sağanak, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar görülebilir.

Ankara: Hafif ve orta kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 2-3, gece eksi 1 ila eksi 2 derece olacak.

İzmir: Yağış beklenmiyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, iç kesimlerde ise sis ve pus görülebilir.