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Ege Denizi çekildi, Antik Liman ortaya çıktı

Burhaniye'de denizin yaklaşık 40 metre çekilmesi, antik Adramytteion Limanı'nın kalıntılarının gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 21:57, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 21:59
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Ege Denizi çekildi, Antik Liman ortaya çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yer alan Adramytteion Antik Kenti'nin liman kalıntıları, Ege Denizi'nin yaklaşık 40 metre çekilmesiyle görünür hale geldi.

Burhaniye'de Deniz Çekilmesi ve Oluşan Adacıklar

Burhaniye'nin İskele Mahallesi'nde denizin çekilmesiyle sahilde küçük adacıklar oluştu. Bölge sakinleri, deniz çekildikten sonra ortaya çıkan liman kalıntılarını cep telefonlarıyla kayda aldı.

Müslüm Yıkılkan'ın Gözlemleri

Ören plajında yürüyüş yaparken kayalıkları fark ettiğini belirten Müslüm Yıkılkan, bölgede antik liman olduğunu duyduğunu ifade etti. Denizin poyrazın etkisiyle çekildiğinin tahmin edildiğini belirten Yıkılkan, "Liman kalıntısını görünce fotoğraf çekmeye başladım. Liman gün yüzüne çıktığında çok mutlu hissettim bir Burhaniyeli olarak." dedi.

Furkan Karademir'in Açıklamaları

Burhaniyeli Furkan Karademir de deniz suyunun bu aylarda çekildiğini dile getirerek, "2023 yılında da Hatay depreminin ardından deniz suyu bundan daha fazla çekilmişti. Burada zaten deniz suyu sığ bölge burası. Burada deniz suyu on santim bile aşağı inse metrelerce denizin çekildiğini görebiliyoruz. Depremle de ilgisi var mı bilmiyorum." diye konuştu.

Bilim Adamlarının Görüşleri

Karademir, bilim adamlarının deniz çekilmesinin depremlerle ilgisi olmadığı yönündeki açıklamalarını da takip ettiğini anlattı.

Antik Limanın Havadan Görüntülenmesi

Milattan önce 4'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen antik limanın kalıntıları, havadan da görüntülendi.

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