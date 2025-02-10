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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,5 değer kaybederek 9.902,31 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 13:27, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 13:28
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,34 puan ve yüzde 0,5 azalışla 9.902,31 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 38,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,23 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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