Dolar/TL 36,03 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurmasının, küresel çapta ticaret savaşlarını tırmandırabileceği endişelerini beslediğini aktaran analistler, bu durumun ülke içinde enflasyonist baskıları artırabileceğini kaydetti.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 108,3 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, yeni haftada ise saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,0310 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 37,1590'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 44,6780'den satılıyor.

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