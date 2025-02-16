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Amedspor ve Fenerbahçe taraftarları arasında kavga

Amedspor ve Fenerbahçe taraftarları arasında dinlenme tesisinde kavga çıktı, jandarma müdahale etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 17:17, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 18:36
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Boluspor ile oynayacakları maç için kente giden Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul'a giden Fenerbahçe taraftarları arasında, mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp, tarafları ayırırken, kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralanan taraftarlar hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe'den Açıklama: Bıçaklanan Taraftarın Durumu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada bir taraftarın kalbinin altından bıçaklandığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Taraftarlar Arasında Çıkan Kavganın Detayları


  • Boluspor maçı için kente giden Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul'a giden Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı.
  • Mola verdikleri dinlenme tesisinde karşılaşan taraftarlar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı.
  • Jandarma ekipleri havaya ateş açarak tarafları ayırdı, kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavgada yaralanan Fenerbahçe taraftarları hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Mustafa Sapmaz'dan Yaralıların Durumu Hakkında Açıklama

Fenerbahçe Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz, yaralanan taraftarlardan birinin kalbinin hemen altından bıçaklandığını açıkladı.

Sapmaz, "Ankara'dan Kasımpaşa maçı için yola çıkan, Bolu'da bir dinlenme tesisinde bıçaklanan taraftarlarımızın sağlık durumu: İkisi hafif 3 yaralı var. Bir taraftarımız hemen kalbinin altından bıçaklandığından hastanede kontrol altında tutuluyor. Diğer taraftarlarımız maç için yola çıktı." dedi.


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