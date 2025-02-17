Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Ezberler Bozuldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Ezberler bozuldu, illüzyonlar dağıldı, olgusal gerçekliğin acımasızlığı açığa çıktı. Evrensel hukuk kavramının Batıcı manası ve içeriği insanlık için güvenilmezdir. Türkiye'de hukuktan şikayet edenlerin hukuk ihlalleriyle malul Batıya halen daha toleransı utanç vericidir" dedi.

Türkiye'de Hukuk Devleti ve Reformlar

Uçum şöyle devam etti: "Türkiye'de hukuk devleti taviz verilemez bir anayasal esastır. Bazı hukuk uygulamaları, kimi soruşturma ve kovuşturmalar eksik veya sorun içerebilir. Hukuk reformu perspektifinin ve yargı reform stratejilerinin bir hedefi de bu eksikleri gidermek ve sorunları çözmektir. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmak hukuk reformlarını çok daha kapsamlı ve hızlı hayata geçirmeye de katkı sağlayacaktır."