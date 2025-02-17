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Gazeteciler için istenen cezalar belli oldu!

İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP ile ilgili soruşturmalarda adı geçen bilirkişiyle yapılan telefon görüşmeleri nedeniyle gazetecilere dava açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 09:10, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 10:40
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP davalarına atanan bilirkişi açıklamasının ardından, bahse konu bilirkişi ile telefon görüşmesi yapan gazeteciler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'a "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Yargı Görevini Yapanı Etkileme, Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi.

CHP Soruşturmaları ve Bilirkişi Krizi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP ile ilgili soruşturmalarda dikkat çektiği bilirkişi S.B.'nin konuyla ilgili ses kaydını sosyal medya ve Halk TV'de ifşa ettikleri suçlamasıyla 5 gazeteci hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Konu ile İlgili İddianame Tamamlandı

İŞTE İSTENEN CEZALAR!

  • Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'a "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Yargı Görevini Yapanı Etkileme, Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası.
  • Soruşturma kapsamında tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'e "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, Yargı Görevini Yapanı Etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçlamış, "Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, hakkında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü ileri sürüp olmayan raporlar esas alınarak hakkında suçlamalar yapıldığını, belirli bilirkişilerin, hakkında açılan her davaya atandığını ileri sürerek, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu savunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuşmanın hemen ardından, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği gerekçesiyle İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasıyla ilgili olarak da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmış, Serhan Asker, Seda Selek, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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