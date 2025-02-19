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İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı Sultangazi'de hayatı olumsuz etkiliyor. Okullar bir gün süreyle tatil edildi, kamu personeline ise idari izin verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 12:35, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 12:37
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İstanbul'da bir ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

İstanbul'da kar yağışı yoğun şekilde etkisini sürdürüyor. Bilhassa Sultangazi'de kar yağışı etkisini artırdı. Sultangazi'de yaşayan vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu.Velilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin merak ettiği soruya ise yanıt az önce geldi. Sultangazi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, okulların bugün tatil edildiği duyuruldu.

Sultangazi Kaymakamlığı'nın Açıklaması

Sultangazi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.02.2025 Çarşamba günü anaokulu, kreş, muhtelif kurslar, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitim öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir.Söz konusu ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır.

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