Ankara'da deprem oldu
Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem: Elmadağ merkezli deprem, 5.1 km derinlikte meydana geldi. AFAD ve Kandilli detayları açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 09:46, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 10:10
Ankara'da saat 09.36'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Ankara'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem ardından bir deprem daha yaşandı.
Kandilli Rasathanesi'nden Açıklama
Kandilli Rasathanesi, Elmadağ ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 09:36'da gerçekleşen depremin, 5.1 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.
AFAD'dan Bilgilendirme
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
- Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 21, 2025
KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) https://t.co/2t9rvb38Gp
21.02.2025, 09:36:30 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.1 km#Kandilli