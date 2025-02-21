Ankara'da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ankara'da saat 09.36'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Ankara'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem ardından bir deprem daha yaşandı.

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