İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?

İBB Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi, kar yağışıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. İstanbul'un kuzey bölgelerinde 40 cm'ye ulaşan kar kalınlığına dikkat çeken yetkililer, sıcaklıkların 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin altında seyredeceğini ve kar yağışının pazartesiye dek süreceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net Haber Giriş : 22 Şubat 2025 17:14, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 17:14

İBB Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi, kar yağışıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. İBB Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden Kar Yağışı Bilgisi İstanbul'un kuzey bölgelerinde kar kalınlığının 40 cm'ye ulaştığı belirtiliyor. Yetkililer, sıcaklıkların 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin altında olacağını ve kar yağışının pazartesiye dek devam edeceğini açıkladı. Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı Tahmini AKOM, İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava dalgasının yeni hafta başına kadar süreceğini duyurdu. Pazartesiye kadar kar yağışlarının aralıklarla devam edeceği ve sıcaklıkların -2 ila -3 derece arasında olacağı belirtildi. Hava Tahmin Raporu Bugün kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edeceği bildirildi. Sıcaklıkların 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği belirtildi. Hava Durumu Haritalı