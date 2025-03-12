Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyetine randevu veririm

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'dan Suriye Uyarısı: "Yeni Fitne Ateşi Yakılmak İsteniyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'deki çatışmalara dikkat çekerek, "Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor." dedi.

Erdoğan'dan Muhalefete Eleştiri

Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "Vatandaşın derdini şov aracı muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant malzemesi haline getirmeyeceğiz. Biz reklam ve şov yapmanın değil gönüllere girmenin peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bölgede Zorlu Süreçten Geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ve dünya genelinde yaşanan gerilimlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Gerek bölgemizde gerekse dünyanın farklı köşelerinde gerilimlerin, kardeş kavgalarının, savaşların yaşandığı zorlu bir süreçten geçiyoruz." "Gazze'de çok uzun müzakereler neticesinde sağlanan ateşkes siyonist rejimin tüm ihlallerine rağmen devam ediyor." "Ülkemiz içinde ve dışında huzura, adalete katkı verebilmenin gayreti içerisindeyiz."

Türkiye'yi Barış Diplomasisinin Merkezi Yapıyoruz

Erdoğan, Türkiye'yi bölgesinin barış diplomasisinin merkez üslerinden biri haline getirdiklerini belirtti.

Farklılıkları Ayırmaya Çalışanlara Tepki

Erdoğan, geçmişte Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışanların yeni senaryolar peşinde koştuğunu ifade ederek, "Yıllarca bizi Kürt-Türk, Alevi-Sünni diye ayıştıranlar son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor." dedi.

Özel'e Sert Eleştiriler

Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Sayın Özel Meclis kürsüsünde dedikodu yapmayı siyaset yapmayı zannediyor." şeklinde konuştu.

Alevi Canlarımıza Yönelik Zehirli Dili Terk Etmeye Çağrı

Erdoğan, Özgür Özel'i ve CHP yönetimini sorumlu siyaset yapmaya davet ederek, "Özellikle Alevi canlarımız hakkında kullandığı zehirli dili terk etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLİĞİMİZE HALEL GETİREMEYECEKSİNİZ"

Terörsüz Türkiye hedefi ile yürüttüğümüz çalışmalarda istismara müsait yeni fay hatları oluşturmak, emperyalizme uşaklık etmektir. Artık başaramayacaksınız. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz. Ülkemizin iç dinamiklerini kaşıyarak bu milleti tekrar kendi iç gündemine hapsedemeyeceksiniz."

"AİLE KURUMUMUZ ÇOK BOYUTLU BİR MUHASARA ALTINDADIR"

"Neoliberal kültürün olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalıyoruz. Küresel kültürün hedefe koyduğu kurumların en başında aile ve ailevi değerler geliyor. Aile ülkenin de milletin de çekirdeğidir, istikbalinin güvencesidir. Aile insanın ilkokuludur. Aile ülkeyi ayakta tutan en önemli sütundur. Aile hasar görürse sırasıyla birey toplum ülke ve insanlık bozulur. Aile kurumumuz bugün çok boyutlu bir muhasara altındadır."

"BİZDEKİ MUHALEFET LGBT SAPKINLIĞININ SPONSORLUĞUNU YAPIYOR"

Bizdeki muhalefet LGBT sapkınlığının sponsorluğunu yapıyor. İnsan fıtratına aykırı cinsiyetsizleştirme akımlarına destek vererek aile kurumlarına ihanet ettiler. Amerika'da son gelişmelere baktığımız zaman sadece erkek ve kadından oluşuyor kim diyor bunu Trump."