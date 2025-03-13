Hasan Heybetli koğuşunda ölü bulundu

Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
YKS geç başvuru için son gün
YKS geç başvuru için son gün
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı
İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hasan Heybetli koğuşunda ölü bulundu

Yeraltı dünyasının tanınan ismi Hasan Heybetli, İzmir Cezaevi'nde ölü bulundu. Detaylar inceleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 07:54, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 07:56
Yazdır
Hasan Heybetli koğuşunda ölü bulundu

Yeraltı dünyasının tanınan ismi, sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde 75 yaşında hayatını kaybetti.Cinayet zanlısı olarak 25 yıl hapis cezası alan ve İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan 75 yaşındaki Hasan Heybetli, hücresinde ölü bulundu.Akşam saat 19.00'da ölen Heybetli'nin ölüm nedeni, incelemelerin ardından belli olacak.Öte yandan cezaevi görevlilerinin, Heybetli ile son temasının saat 18.45 sıralarında olduğu öğrenildi.Heybetli'nin ölümü nedeniyle cezaevine ilk incelemeler için nöbetçi savcı gönderildi.

Hasan Heybetli Kimdir?

Hasan Heybetli, 1950 yılında Siirt'te doğdu. Gasp, adam yaralama, haraç gibi pek çok suçtan dolayı mafya ve çete çevrelerinde ismini duyurdu.Türkiye kamuoyu ise onu şarkıcı Muazzez Abacı'yla ilişkisiyle tanıdı; Heybetli, 1979 yılında Muazzez Abacı ile nişanlandı. İkili 1980'de evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. İkili 1989'da bir kez daha evlendi. Çiftin ikinci kez yaptıkları evlilik ise 1993'te son buldu.2004 yılında şarkıcı Kader Çetintürk'ün de adının geçtiği bir gaspa teşebbüs davasında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.2009 yılında İstanbul Şişli Polat Rezidans'ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit'i öldürdüğü iddiasıyla yargılandı.

Mahkeme Kararları

  • Hasan Heybetli, "kasten adam öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan ise 10 ay hapis cezası aldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber