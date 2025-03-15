Tüketici Hakları Günü'nde Bakan Bolat'tan Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin yapılan denetimlerde; 2024 yılında 3,7 milyar TL'nin üzerinde, 2025 yılında da yaklaşık 71,1 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere her yılın 15 Mart günü tüm dünyada 'Tüketici Hakları Günü' olarak kutlanmaktadır. İlk defa 1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda küresel bir boyut kazanan tüketicinin korunması kavramı, ülkemizde ilk olarak, Anayasamızın 172'nci maddesinde yer alan; 'Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder' hükmü ile ifade bulmuştur. Ticaret Bakanlığı olarak, Anayasamızın 172'nci maddesinin bizlere yüklediği görev ve sorumluluklara dayanarak, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticaret Bakanlığımızın diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında tüketicilerimizin, diğer bir ifadeyle ülkemiz nüfusunun tamamının, ekonomik çıkarlarını, haklarını, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili güvenliğini ve sağlığını her türlü enstrümanı kullanarak korumaya yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Öncelikle, tüketici hukukunun dinamik yapısı ve günümüzde tüketicilerin değişen ihtiyaçları ile dünyadaki iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak piyasa aktörleri, tüketici örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili taraflarla istişarede bulunarak mevzuatın geliştirilmesine, iyileştirilmesine ve mağduriyet oluşmadan gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam etmektedir" dedi.

'134 Bin 396 Uyuşmazlık Karara Bağlanmıştır'

Tüketici hakem heyetleri tarafından 2024 yılında 7,01 milyar TL tutarında 762 bin 100 uyuşmazlığın karara bağlandığını aktaran Bolat, "2025 yılında ise 1,6 milyar TL tutarında 134 bin 396 uyuşmazlık tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlanmıştır. 2024 yılında Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile 422 bin 784 çağrı, 2025 yılında ise 75 bin 675 çağrı yanıtlanmıştır. Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlar yapan firmalar hakkında 2024 yılında yaklaşık 278 milyon TL, 2025 yılında ise yaklaşık 59,6 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Tüketicilerimizin hayatın her anında karşılaşabilecekleri başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler gibi konuları kapsayan tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin yapılan denetimler kapsamında tespit edilen aykırılıklara 2024 yılında 3,7 milyar TL'nin üzerinde, 2025 yılında ise yaklaşık 71,1 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklamasında bulundu.

'Dönemsel ve Güncel Gelişmeleri Dikkate Alıyoruz'

Tüketicilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemelere değinen Bolat, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde düzenlenen fiyat etiketi, tarife ve listelere ilişkin hususlar, tüketicilerin satın alma kararına etki eden ilk unsur olmakla beraber, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Başta fiyat etiketi ile tarife ve fiyat listelerine ilişkin olmak üzere tüketicinin talebindeki dönemsel değişimler ve perakende ticaret sektöründeki güncel gelişmeler dikkate alınarak, Ticaret Bakanlığımız taşra teşkilatınca tüketici mevzuatı kapsamında yürütülen denetimler kapsamında 2024 yılında yaklaşık 290 bin firma denetlenmiş olup, aykırılık tespit edilen yaklaşık 90 bin firma hakkında 401 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. 2025 yılında ise 62 binin üzerinde firma denetlenmiş olup, aykırılık tespit edilen 16 binin üzerinde firma hakkında 161,7 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan kırtasiye, oyuncak, ayakkabı, tekstil, deterjan, hava aromatize edici ürün, çocuk bakım ürünü, takı, bisiklet ve benzeri tüketici ürünlerine yönelik ülke çapında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde; mevzuata yönelik rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra 2024 yılında 45 milyon TL'nin üzerinde, 2025 yılında ise 7,9 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. Diğer taraftan, özellikle günümüzde dijital dönüşüm sürecinde yükselen dijital pazarlar, tüketicilere birçok yeni olanaklar ve kolaylıklar sunarken diğer taraftan bu süreçte tüketicilerin birçok yeni nesil riskle ve sorunla da karşı karşıya kalmasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı olarak, dijitalleşen dünyanın çıktılarından biri olan dijital tüketicinin korunması yaklaşımıyla ticari hayat içerisinde tüketicilerin yaşadığı sorunları dikkatle takip ediyor, tüketici mevzuatının, tüketicilerin günümüz koşullarında daha etkin korunmasını sağlamasına yönelik gerekli kanun değişikliklerini ve diğer mevzuat çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

'Dünya Tüketiciler Günü'nü Kutluyorum'

Bakan Bolat, tüketici farkındalığının önemine işaret ederek, şunları söyledi: "Diğer taraftan, tüketiciyi koruyucu mekanizmaların etkin bir şekilde işleyebilmesi için haklarını ve hak arama yollarını bilen, farkındalığı yüksek tüketicilerin öneminin bilinciyle Ticaret Bakanlığı olarak tüketicinin bilinçlendirilmesi faaliyetlerine de özen gösteriyor, vatandaşlarımızın tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulmasına yönelik kamu spotları, basın duyuruları, konferanslar, paneller, sosyal medya hesapları gibi muhtelif mecralar üzerinden çalışmalarımıza devam ediyor, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz 'Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması' ile tüketici profilini ve tüketici davranışlarını yakından takip ediyoruz. Hiç kuşkusuz, tüketicilerin güçlendirilmesini, bilgilendirilmesini ve haksız uygulamalardan korunmasını amaçlayan tüketicinin korunması politikası, sürdürülebilir bir ekonominin temel unsurlarından biridir. Bu bilinçle, Ticaret Bakanlığı olarak Dünya Tüketici Hakları Günü'nün, bütün dünyada tüketici haklarının daha da ileriye götürülmesi, bu haklara saygı gösterilmesi ve piyasalardaki tüketici aleyhine uygulamalara karşı tüketicilerin seslerini duyurmaları noktasında önemini vurgulayarak tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'nü kutluyorum."