Spiker Ece Üner ifadeye çağrıldı

Halk TV haber spikeri Ece Üner'in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz."