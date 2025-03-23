İBB'deki Terör Soruşturmasında 3 Tutuklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturmasında Şişli Belediye Başkanı dahil üç kişi tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Çalışkan'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik Kararı
Hakimlik, Şahan, Polat ve Çalışkan'ın tutuklanmasına hükmetti.
Firari Şüpheliler Aranıyor
İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında firari olan 3 şüpheliyi aramaya çalışmaları devam ediyor.