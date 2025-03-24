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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplanıyor: Gündemde Neler Var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Gündemde İBB soruşturmaları, Terörsüz Türkiye hedefi ve dış politika var.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Mart 2025 07:44, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 07:45
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplanıyor: Gündemde Neler Var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) soruşturma süreci, hükümetin "Terörsüz Türkiye" hedefi, dış politikadaki gelişmeler ve Gazze'deki insani kriz olacak.

İBB Soruşturmaları Ele Alınacak

Kabinede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmaların hukuki ve güvenlik boyutları ele alınacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanırken, terörle bağlantılı suçlamalar nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Sürece ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek.

"Terörsüz Türkiye" Hedefi Masada

Hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı süreç toplantıda önemli bir yer tutacak. İmralı'dan gelen çağrıya karşılık PKK'nın ateşkes ilan ettiği ancak henüz silah bırakma konusunda net bir adım atmadığı biliniyor. Kabinede, örgütün silah bırakma süreci, olası yasal düzenlemeler ve güvenlik politikaları değerlendirilecek.

Dış Politika Gelişmeleri

  • Suriye'de yeni geçici anayasa süreci
  • Türkiye'nin yeni devlet başkanı Şara ile gerçekleştirdiği görüşmeler
  • ABD'nin Suriye politikası üzerine son açıklamalar
  • PKK/YPG'nin bölgedeki mevcut durumu
  • Türkiye'nin güvenlik stratejileri

Gazze'de Kriz Derinleşiyor

İsrail'in Gazze'deki ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlamasıyla bölgedeki insani kriz derinleşti. Kabinede, Türkiye'nin diplomatik girişimleri, uluslararası kamuoyunun tepkisi ve insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek.


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