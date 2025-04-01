Promosyon anlaşması yapan il/ilçe milli eğitim müdürlükleri/kurumlar; personeline daha çok promosyon ücreti almak adına "tayini çıkan personelden promosyon miktarının kalanının tahsil edilmesi" ve/veya "sonradan gelen personele promosyon ücreti ödenmemesi" yönünde "Banka Promosyonu İhale Şartnameleri" hazırlamakta ve sonrasında bankalarla bu yönde "Maaş Ödeme Protokolü" imzalamaktadırlar.

Veya il/ilçe milli eğitim müdürlükleri/kurumlar tarafından hazırlanan Banka Promosyonu İhale Şartnamelerinde;

-Banka; anlaşma yapıldığı tarihten sonra Kuruma naklen, açıktan ve ilk defa atama yoluyla göreve başlayanlar ile aylıksız izinden dönen personelin, göreve başlama tarihi baz alınarak hesaplanan promosyon tutarını, izleyen aybaşında peşin olarak tek seferde ödeyecektir.

-Anlaşma yapılan banka çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılan (tayin, ücretsiz izin, emeklilik, ölüm, istifa, müstafi sayılma vb.) personelden peşin ödediği promosyonların iadesini talep etmeyecektir.

Şeklinde hükümler koymasına karşılık banka ile imzalanan "Maaş Ödeme Protokolü"ne bu yönde maddeler yazılmadığından sorunlar çıkmaktadır.

Peki gerçekler nedir?

Banka tayini çıkan personelden promosyon miktarının kalanı tahsil edilir mi? Kurumlar bu yönde anlaşma yapabilir mi?

Yaptığımız araştırmada özetle;

1- Memura ödenen promosyon miktarı, yer değişikliği, emekli veya istifa gibi herhangi bir sebeple görev yerinden ayrılsa bile memurdan geri alınamaz.

Örneğin; 01.15.2023 tarihi ile 01.15.2026 tarihleri arasında 3 yıllık promosyon anlaşması yapılmış ve peşin olarak 36.000 TL ödeme yapılmış olsun. Bu durumda 3 yılda 36 ay bulunduğundan her aya 1.000 TL promosyon ödemesi yapıldığı ortaya çıkmaktadır.

Bir öğretmen arkadaşımızda bu ilçeden 01.15.20024 tarihinde norm atamasıyla ayrılmış olsun. Promosyon anlaşması 3 yıllık yapıldığından ilçeden bir yıl sonra ayrılan öğretmen arkadaşımızın ayrıldığı tarih ile promosyon anlaşmasının bittiği tarih arasında 24 ay bulunmaktadır.

Dolayısıyla ilgili banka, öğretmen arkadaşımızdan 24.000 TL promosyon ücreti iadesini yasal faiziyle birlikte isteyemez. il/ilçe milli eğitim müdürlükleri/kurumlar daha çok promosyon ücreti almak adına tayini çıkan personelden promosyon miktarının kalanının tahsil edilmesi yönünde Banka Promosyonu İhale Şartnameleri hazırlayamaz ve banka "Maaş Ödeme Protokolü"ne bu yönde maddeler yazamaz.

2- Memura yeni geldiği yerdeki promosyon miktarı, eski yerindeki promosyon miktarı her iki bankada aynı banka olsa dahi eksikse düşülerek ödeme yapılamaz. Eski geldiği yerdeki promosyon yeni geldiği yerden fazla ise "size ödeme yapamıyoruz" denilemez.

Bu hususta geldiği ilden/ilçeden promosyon alan bir personele yeni nakil olduğu veya yer değiştirdiği ilden/ilçeden promosyon ödemesi yapılması hususunda verdiği dilekçeye "geldiğiniz yerden promosyon aldığınızdan promosyon ödemesi yapılamamaktadır" cevabıyla karşılaşmaktadır.

Yada geldiği yerden aldığı promosyon miktarı yeni yerdeki promosyon miktarı ile karşılaştırılarak aradaki fark ödenmekte yada hiç ödeme yapılmamaktadır.

Uygulanan her iki yöntemde hem yürürlükteki mevzuat hem de KDK kararlarına aykırıdır. Bu konu hakkında yapılan yanlışları ve yapılması gerekenleri tüm yönleriyle ele aldığımız "Nakil olduğu ilden promosyon alan personel yeni geldiği ilden nasıl promosyon alır?" dosyamızı okumak için tıklayınız.

3- Memura yeni geldiği yerde ödenecek promosyon miktarı o yerde yapılan promosyon miktarının anlaşma yapılan süredeki aya bölünerek her ay için ödenecek olan promosyon miktarı bulunur. Memura yeni görev yerindeki göreve başladığı tarih ile promosyon anlaşmasının bittiği tarih arasındaki ay sayısı kadar miktar kıstalyevm olarak hesaplanarak ödenir.

Örneğin; 01.15.2023 tarihi ile 01.15.2026 tarihleri arasında 3 yıllık promosyon anlaşması yapılmış ve peşin olarak 36.000 TL ödeme yapılmış olsun. Bu durumda 3 yılda 36 ay bulunduğundan her aya 1.000 TL promosyon ödemesi yapıldığı ortaya çıkmaktadır.

Bir öğretmen arkadaşımızda bu ilçeye 01.15.20024 tarihinde norm atamasıyla yeni yer değiştirmiş olsun. Promosyon anlaşması 3 yıllık yapıldığından ilçeye yeni gelen öğretmen arkadaşımızın atandığı tarih ile promosyon anlaşmasının bittiği tarih arasında 24 ay bulunmaktadır.

Dolayısıyla ilgili banka, öğretmen arkadaşımıza 24.000 TL promosyon ödemesini yasal faiziyle birlikte izleyen ay başında peşin olarak tek seferde ödeyecektir.

İşte ilgili resmi yazılar;

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının "Banka Promosyonları" konulu 15/05/2014 tarih ve 1946247 sayılı yazısında;

"Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi ile oluşturulan Komisyon;

1-İdare ile banka arasında promosyon sözleşmesi imzalanmasından sonra idarelerine açıktan veya naklen atanacak ya da geçici görevle görevlendirilecek yeni personellerin de olabileceğini göz önünde bulunduracak ve gerekli tedbirleri alacaktır.

2-Promosyon sözleşmelerinde; "Banka; anlaşma yapıldığı tarihten sonra Kuruma naklen, açıktan ve ilk defa atama yoluyla göreve başlayanlar ile aylıksız izinden dönen personelin göreve başlama tarihi baz alınarak hesaplanan promosyon miktarını, izleyen ay başında peşin olarak tek seferde ödeyecektir."

"Banka: Kurum'dan ayrılan ve emekli olan naklen atanan istifa eden, ücretsiz izne ayrılan vs.) personelden promosyon tutarını geri istemeyecektir" hükümlerinin yer almasını sağlayacaktır." açıklamaları bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının "Banka Promosyonları" konulu 15/05/2014 tarih ve 1946247 sayılı yazısını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Yazının okunaklı hali için "Banka promosyonlarında bir ilk" başlıklı haberimizi tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı promosyon anlaşmaları sonrasında kuruma naklen veya ilk defa atananlar için ilk kez tedbir aldı. Bakanlık, "Banka Promosyonları" konulu 15/05/2014 tarih ve 1946247 sayılı yazıyı tüm illere göndermiş ve yazısında birden fazla bankanın başvurduğu ve rekabetin oluşturduğu durumlarda sözleşmeye naklen, istifa sonrası dönüş veya ilk defa atananlar için hüküm konulmasını istemişti.

İlgili "MEB, promosyon sözleşmesinden sonra gelen personele de ödeme yapılmalıdır" başlıklı haberimiz için tıklayınız.

Kısacası yukarıdaki MEB talimatlarına göre, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri/kurumlar; personeline daha çok promosyon ücreti almak adınave/veyayönündehazırlayamaz ve sonrasında bankalarla bu yöndeimzalayamazlar. Bunların olması halinde personelin görev yaptığı kurum hukuken sorumlu olup dava açılması halinde zarar gören personelin zararını ödemekle karşı karşıya kalır.

Ahmet KANDEMİR