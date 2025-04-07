Eğitimciler 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Kongrede Tartışacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcileri 3-4 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek Uluslararası Eğitim Kongresi'ne katılmaya davet etti.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama sürecinin sonuçlarını analiz etmek, modelin etkinliğini değerlendirerek öğretmenler ve öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla 3-4 Haziran'da Ankara'da Uluslararası Eğitim Kongresi gerçekleştireceklerini belirtti.

Kongreye, Bakanlığa bağlı yurt içi ve yurt dışı kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, yöneticilerin, ulusal ve uluslararası üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin ve tüm araştırmacıların başvuru yapabileceklerini aktaran Tekin, Kongre başvuruları, 7-21 Nisan arasında 'http://egitimkongre.meb.gov.tr' üzerinden yapılacaktır. Öğretmenlerimizi ve tüm araştırmacılarımızı kongreye başvurmaya davet ediyoruz. ifadesini kullandı.