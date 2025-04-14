Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi

TBMM Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) Komisyonu, 29 Mayıs'a kadar sürecek mesaisine yarın başlıyor. Görüşmelerde KİT'lerin 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesapları ele alınacak. 22 KİT ve bağlı teşebbüslerle sayısı 45'i bulanan kurumun yatırım hedefleri de müzakerelerde gündeme gelecek. Bu kapsamda 1,5 ay sürecek komisyon çalışmalarında 405 milyar lirayı bulan 2025 yatırım bütçeleri ele alınacak. KİT'lerin toplam bütçeleri açısından en büyük yatırım 147 milyar 656 milyon lira ile ulaştırma ve haberleşmeye ayrıldı.

MADENCİLİĞE 145 MİLYAR LİRA

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na göre, 2025 yılında Kamu İktisadi Teşekkülleri'nin yatırım bütçeleri 405 milyar 600 milyon olarak hesaplandı. Bu bütçenin 1 milyar 748 milyon lirası tarım, 145 milyar 284 milyon lirası madencilik, 12 milyar404 milyon lirası imalat, 97 milyar 922 milyon lirası enerji, 147 milyar 656 milyon lirası ulaştırma ve haberleşme için ayrıldı.

2025 YILINDA ASLAN PAYI TPAO'DA

KİT'ler içerisinde en büyük bütçe Türkiye Petrolleri Anonim Ortalığına ait. TPAO'nun 2025 yatırım bütçesi 143 milyar 229 milyon lira olarak hesaplandı. Bu bütçenin 140 milyar 679 milyonunu madencilik yatırım oluşturdu. TPAO'yu; 97 milyar 216 milyon lira ile TCDD, 45 milyar 800 milyon lira ile BOTAŞ izledi.

BÜTÇEYE 45,5 MİLYAR LİRALIK EK

Kamu teşebbüsleri, açıklanan program kapsamında 2025-2027 dönemini kapsayıcı hizmet alımlarına çıkabilecek. İlave hizmet alımı ihtiyacına ilişkin taleplerse ayrıca değerlendirilecek. Komisyon görüşmelerinde bu konular da derinlemesine müzakere edilecek. KİT'lerin 2023 yılı sonunda yatırımlarını 2022 yılına göre yüzde 59,7 artırarak 174,5 milyar liraya çıkmıştı. Enerji ve ulaştırma sektörleri başta olmak üzere kamu yatırımlarına önemli katkı sağlayan KİT'ler, 2024 bütçesine de 45,5 milyar liralık ek gelir aktarmıştı.