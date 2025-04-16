Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından bölgede yeni bir sarsıntı daha kaydedildi.

Göksun ilçesinde saat 12.48'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Merkez üssünün Göksun ilçesi olduğu depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi de 3,7 olarak duyurdu.