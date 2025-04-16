Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir artçı sarsıntı daha yaşandı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 13:19, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 13:22
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından bölgede yeni bir sarsıntı daha kaydedildi.
Göksun ilçesinde saat 12.48'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Merkez üssünün Göksun ilçesi olduğu depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi de 3,7 olarak duyurdu.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) April 16, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-04-16
Saat:12:48:14 TSİ
Enlem:38.1 N
Boylam:36.64167 E
Derinlik:16.1 km
Detay:https://t.co/fsZlzRgNTC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi