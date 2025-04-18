MEB emeklilik ön başvurusu alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.04.205 tarih ve 130312783 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim öğretim kurumlarında Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH) sınıfında görev yapan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin emeklilik işlemleri 29.08.2018 tarihli ve 16833931-903.06.01-E.15129618 (2018/15) sayılı Genelge çerçevesinde Haziran ve Temmuz ayları itibariyle yürütülmektedir.

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ile ilgili 2018/15 sayılı genelgesi ve yetki devri yazısı için tıklayınız.

Bu kapsamda, yaş ve hizmet yönünden gerekli şartları taşıyan ve emeklilik başvurusu yapma hakkında sahip söz konusu personelden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yürütülecek emeklilik işlemlerinin süreç yönetimi açısından; hatasız, seri, yığılmaların önlenmesi ve zaman geçirilmeksizin iş ve işlemlerin sonuçlandırılmasının sağlanabilmesi için elektronik ortamda eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden emeklilik ön başvurusu alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu bağlamda, eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden 2025 yılı Haziran-Temmuz emeklilik döneminde başvuru yapmak isteyenlerin MEBBİS e-Personel Kişisel Bilgi Modülü "Emeklilik Ön Başvuru" ekranından 21 Nisan 2025 - 23 Mayıs 2025 tarihleri arasında emeklilik ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, bununla birlikte emeklilik ön başvurusu yapan ve/veya yapamayan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden yazılı emeklilik talep dilekçelerinin kabulü ise 29.08.2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Genelgenin A. Emeklilik Başvurulan 1 inci maddesine göre yapılacaktır."

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR