Adalet Bakanı ve DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ve DEM Parti heyetinin Adalet Bakanlığı'ndaki görüşmesi başladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 11:05, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 11:37
DEM Parti'nin İmralı heyetinin Bakan Yılmaz Tunç ile ertelenen görüşmesi bugün gerçekleştiriliyor.
DEM Parti'den dün yapılan açıklamada, heyetteki isimlerin değiştiği açıklandı.
HEYETTEKİ İSİMLER DEĞİŞTİ
DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın görüşmeye katılacağı bildirildi.