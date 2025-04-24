Adalet Bakanı ve DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın görüşmeye katılacağı bildirildi.

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