Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Depremin ardından 266 artçı meydana geldiği, 995 acil yardım talebi alındığı ve az hasarlı 7 bina olduğu açıklandı.

Deprem Sonrası Gelişmeler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti. Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Açıklamaları

Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlar değerlendirildi. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Deprem kaynaklı yaralı yok. 16 bin 712 çağrı geldi. Bunlardan 995'i depremle ilgili acil yardım talebiydi. 903 araç ve 11 bin 482 personel görevlendirdik. Barınma olarak 27 lojistik depo aktif hale getirildi. Barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerde, 50 bine yakın vatandaşımız okullarda ve lojmanlarda barındırıldı.

99 Kızılay'a ait olmak üzere ikram aracı, 286 araç ve 1508 personel ve gönüllü sayısına ulaştık. 308 dağıtım noktasında çorba, kumanya ve su dağıtıldı.Bütün arkadaşlarımın her birine Bakan olarak teşekkür ediyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber ayaktadır. Evlerine girmeyen vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili güvenlik birimlerimiz cansiperane onları beklediler.

Dün gece geç vakitte de olsa AFAD Bilim Kurulumuzun açıklaması oldu. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesini, 112'ye arayıp bilgi vermesini ve artçılara karşı da tedbiri elden bırakmamasını da önemle rica ediyoruz.Vatandaşlarımızın resmi kurumların açıklamasını dikkate almasını rica ediyoruz. Teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bakan Kurum'un Açıklamaları

Bakan Kurum ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hepimiz bir endişe ve korkuya kapıldık. Cenabı Allah ülkemizi milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Dün depremi alır almaz hemen afet bölgesine harekete geçtik.

Bakanlarımızla birlikte AFAD Merkezine geçerek toplantımızı yaptık. Şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye gayret ettik.39 ilçemizde kaymakamlıklarımız nezdinde AFAD koordinasyonları hizmete geçti. 1399 yapı ihbarı aldık. Ekipler incelemelerini yaptılar. 7 binamız az hasarlı bunun dışında hasar söz konusu değil.

Fatih'te metruk bir bina yıkıldı. Saha çalışmalarına devam ediyoruz. 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul'da yerine gitmek ve tespitleri yapmak suretiyle bu incelemeleri gerçekleştireceğiz. 28 bin 500 kamu binasına ilişkin incelemeleri başlattık. Tedbir amacıyla yapıyoruz.