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Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk yerli yapay zeka modelini tanıttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 13:17, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 13:18
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Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor

Bakan Kacır, gelecek dönemde, Türkçe verilerle zenginleştirilen, Türkiye'nin ilk temel yapay zeka büyük dil modelini kullanıma sunacaklarını belirterek, "Yerli ve özgün yapay zeka modelleri geliştirilmesinin önünü açacak uygulamaları hayata geçireceğiz" dedi. Bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla düzenlenen ve 27 Nisan'a kadar sürecek olan "7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı", TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, ATO Congresium'da başladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yılda verimliliği merkeze alan, teknolojiyi üretimle buluşturan, yerli ve milli kapasiteyi güçlendiren çok yönlü ve kararlı adımlar attıklarını dikkati çekti. Türkiye'yi dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline getirdiklerini belirten Kacır, ülkenin insansız hava aracı üretiminde dünya birincisi konumunda bulunduğunu, kendi eğitim uçağını, helikopterini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını üretebilen bir ülke olduğunu, güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda Avrupa değer zincirlerinin kalbinde yer aldığını söyledi.

Yapay zekada bütüncül strateji vurgusu

Kacır, yapay zeka geliştirme faaliyetlerinin toplumlara karşı doğrudan sorumluluk taşıyan devlet ya da akademi gibi yapılardan ziyade kar maksimizasyonunu önceleyen şirketlerce yürütüldüğünü belirterek, teknoloji savaşlarının yeni bir cephesi olarak görülen bu alanda ABD ve Çin'in, dünyanın geri kalanıyla arasındaki mesafeyi giderek açtığının altını çizdi. Kacır, küresel aktörlerin Gazze gibi büyük insanlık dramları karşısında dahi ortak bir tutum sergileyememesinin, yakın gelecekte yapay zeka kullanımına dair evrensel ilkelerde uzlaşılabileceğine yönelik umutları zayıflattığına dikkati çekti. Bakan Kacır, yapay zekanın insanlığın huzuru ve refahını artıran bir geleceğe mi hizmet edeceğini yoksa dışlayıcı, kontrolcü ve adaletsiz bir sistemin dijital tahakküm aracına mı dönüşeceğini, bu çağın insanlarının, alacağı kararlar ve atacağı adımlarla belirleyeceğini ifade etti.

Yapay zekaya 25 milyar liradan fazla destek

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve TÜBİTAK bünyesindeki Yapay Zeka Enstitüsüne de değinen Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 22 yılda yapay zeka alanında 4 bin 800 proje ve 6 bin 275 kişiye 25 milyar liradan fazla destek verdiklerini bildirdi. Kacır, "TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrıları" ile yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin ve kamu kurumlarının, bu alanda teknoloji geliştiren yerli teknoloji tedarikçisi KOBİ'lerin, araştırma merkezlerinin projelerini desteklediklerini söyledi.Teknoparklarda 2 bin 900'den fazla firmanın, yapay zeka alanında yenilikçi projelere imza attığını anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

  • 218 AR-GE merkezimiz yapay zeka projeleri gerçekleştiriyor.
  • Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST ile gençlerimizi geleceğin teknolojilerine yön veren bireyler olarak yetiştiriyoruz.
  • Yapay zeka teknolojilerinin etkin biçimde geliştirilebilmesi için güçlü bir veri işleme altyapısının kritik önem taşıdığının bilincindeyiz.
  • 35 bin dizüstü bilgisayar gücündeki süper bilgisayarımız ARF'i hizmete sunduk.
  • EuroHPC Ortak Girişimi ile MareNostrum 5'e doğrudan erişim imkanına sahibiz.

Bakan Kacır, Kıbrıs Türklerini ve tüm milleti, 1-4 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenleyecekleri TEKNOFEST'e de davet etti.

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