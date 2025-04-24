Kamu-Sen, Kamu Çalışanlarına Avantajlar Sunan Mars Kart'ı Tanıttı

Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik zorluklara çözüm sunmak amacıyla geliştirdiği Mars Kart uygulamasını tanıttı. Uygulamanın lansmanı, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin katılımıyla gerçekleşti.

Mars Kart tanıtım toplantısında konuşan Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci,'Bu uygulama sayesinde Hayatın her anında kamu çalışanlarının yanındayız' ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarının ekonomik zorluklarını hafifletmek ve sosyal haklarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Mars Kart uygulamasını kamuoyuna tanıttı. Projenin tanıtım toplantısı, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin katılımıyla Ankara'da düzenlendi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, Mars Kart'ın hem sendikal hem de sosyal sorumluluk anlayışının bir ürünü olduğunu vurgulayan Kahveci, "Hayat pahalılığına karşı kamu çalışanlarının yanındayız. Onların sadece iş hayatında değil, yaşamın her anında desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Son 10 Yılda Maaşlar Reel Olarak Yüzde 50'den Fazla Eriyor"

Kahveci, konuşmasında pandemi sonrası derinleşen ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ortamının kamu çalışanları üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Türkiye'de kamu görevlilerinin maaşlarının alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirten Kahveci, yetkili sendikaların bu sorunlar karşısında yetersiz kaldığını savundu.

"Gelecek adına bir değer ortaya koyamayan, yalnızca günü kurtaran popülist söylemlerle hareket eden sendikalar nedeniyle, kamu çalışanlarının maaşları son 10 yılda reel olarak %50'nin üzerinde değer kaybetti," dedi.

Mars Kart ile Tek Kart, Çok Avantaj

Kamu çalışanlarına özel geliştirilen Mars Kart hakkında bilgi veren Kahveci, kartın tüm kredi kartlarını tek bir sistemde birleştirdiğini ve kullanıcılara çeşitli alanlarda tasarruf fırsatları sunduğunu söyledi.

Kartın başlıca özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

Tüm kredi kartlarını tek bir çatı altında birleştirme,

Türkiye genelinde binlerce anlaşmalı iş yerinde geçerli özel indirimler,

Bonus kampanyaları ile ek tasarruf fırsatları,

Mobil uygulama üzerinden harcama ve ödeme takibi,

Harcamaların kolay yönetimi ve dijital kontrol avantajı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bu yeni sistemin sadece bir alışveriş kartı olmadığını, aynı zamanda ekonomik yaşamı kolaylaştıran bir sosyal destek aracı olduğunu belirtti.

"Sendika 4.0 Vizyonunun Bir Parçası"

Mars Kart uygulamasının, Türkiye Kamu-Sen'in dijital dönüşüm hedeflerini içeren Sendika 4.0 projesi kapsamında geliştirildiğini dile getiren Kahveci, teknolojiyi ve geleceğin sendikacılığını birleştiren bir anlayış benimsediklerini ifade etti.

Kahveci, konuşmasında ayrıca geçmişte hayata geçirilen ferdi kaza sigortası, misafirhaneler, öğrenci yurtları, anlaşmalı kurum indirimleri gibi uygulamaların da Türkiye Kamu-Sen'in sosyal sendikacılık anlayışının örnekleri olduğunu söyledi.

1 Mayıs'a Davet: "Omuz Omuza Mücadeleye Devam"

Konuşmasının sonunda kamu çalışanlarına seslenen Kahveci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, tüm kamu çalışanlarını Ankara Kolej Meydanı'nda yapılacak mitinge davet etti.

"Yalnızca meydanlarda, toplantılarda, kurum ve kuruluşlarda, iş yerlerinde değil, hayatın her anında üyelerimizle birlikteyiz. Sosyal sendikacılıkta da biz varız," diyerek konuşmasını tamamladı.