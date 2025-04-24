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Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı

Ortahisar'da öğretmen ve veli arasında yaşanan şiddet olayı mahkemeye taşındı. Öğretmenin darp edildiği iddiası üzerine veli adli kontrolle serbest kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 14:07, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 14:08
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir ortaokulda öğretmen, teneffüs bitiminde tartıştığı öğrencisinin okula gelen velisi tarafından darp edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkartıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Olay, geçtiğimiz günlerde Ortahisar ilçesindeki Yol İş Sendikası Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, nöbetçi olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Selami K., 7. sınıf öğrencisinden teneffüs bitiminde zil çaldığı için sınıfa girmesini istedi. Bu uyarıya aldırış etmeyen öğrenci, iddiaya göre Selami K. ile tartıştı. Öğrencinin öğretmene saygısız davrandığı, öğretmenin ise öğrenciyi ittiği ileri sürülen tartışmanın ardından okul çıkışı eve giden öğrenci, yaşananları ailesine anlattı. Okul Müdürü Erdoğan Topal, öğrencinin annesi ve dayısıyla görüşüp uzlaşma sağladı. Ardından uzlaşmayı kabul etmediği öğrenilen baba O.T., şikayet dilekçesiyle birlikte okula geldi. Okul müdürü tarafından öğretmen ile veli öğretmenler odasına alındı. Baba O.T., özür dileme talebini kabul etmeyen öğretmen Selami K. ile tartıştı. O.T.'nin yumruk atması sonucu yere yığılan öğretmenin taktığı gözlük kırılarak, cam kırıkları yüzünü kesti.

Adli Süreç

Okul yönetiminin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından O.T. gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen O.T., Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından şüpheli O.T. hakkında en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak suretiyle adli kontrol kararı verildi.

Devam Eden Soruşturma

Şüpheli O.T.'nin çocuğu olan M.T.'nin (13) öğretmen Selami K. (33) tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin ise soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Tepkiler ve Açıklamalar

Yaşanan tartışma sonrası Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Kara, Eğitim-Bir-Sen adına yaptığı basın açıklaması ile öğretmen ve eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını kınadı. Kara, "Görev başında mesleğini icra eden bir öğretmene kalkan bu eller, aslında her türlü fedakarlığı yapan insanın başvuracağı bir dil değildir" dedi.

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