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Samsun'da öğretmeni darbeden 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 11:35, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 11:36
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Samsun İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünce dün akşam yakalanan ve Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen M.F.C. (17) ile A.E.K'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Dün, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okulun öğrencisi olmayan 2 kişiyi gören öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) bildirmiş, öğretmen de M.F.C. (17) ve A.E.K'yi (16) okuldan çıkarmaya çalışmıştı. M.F.C'nin öğretmeni darbedip A.E.K. ile kaçması sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştı.

M.F.C'nin geçen yıl söz konusu liseyi bir yıl okuduktan sonra bıraktığı, yaklaşık 5 ay önce de aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öğrenilmişti.

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