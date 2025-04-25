TBMM Başkanı Kurtulmuş, Papa'nın cenazesine katılacak
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenazesine katılmak üzere Vatikan'a gidecek.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 16:41, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 16:40
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gidecek. Kurtulmuş, Papa Franciscus için yarın düzenlenecek törende Türkiye'yi temsil edecek.