Meclis Genel Kurulu'nda Yoğun Hafta: Komisyonlar Toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada yoğun mesai sürecek. Meclis Genel Kurulu'nda, **112 Acil Çağrı Merkezine** yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. Düzenleme ile asılsız çağrı ve ihbarların önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklife göre çağrı merkezini gereksiz meşgul edenlere **bin 500 lira** idari para cezası verilecek.

112'ye Asılsız Çağrı ve İhbarların Önlenmesi

**112'ye** asılsız çağrı ve ihbarların önüne geçilecek, idari para cezaları artırılacak.

Acil Çağrı Merkezine Yönelik Düzenlemeler

Meclis Genel Kurulu'nda, **112 Acil Çağrı Merkezine** yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek.Düzenleme ile Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden ya da ısrarla çağrı bırakanlara cezalar artacak. Bu kişilere **1500 lira** idari para cezası verilecek.Asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna neden olanlara da **15 bin lira** idari para cezası uygulanacak.

Komisyonların Yoğun Gündemi

Meclis komisyonlarında da yoğun mesai sürecek.

Dışişleri ve Yapay Zeka Araştırma Komisyonları

Dışişleri Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin **6 kanun teklifi** ele alınacak.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da aynı gün bir toplantı yapacak. Komisyon, **İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı'nın** sunumunu dinleyecek.



