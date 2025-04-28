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SEDDK Açıkladı: Araç Sigortalarında Yeni Kriterler Belirlendi

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla SEDDK, araç sigortalarında hasar gören araçlara yönelik kriterleri yeniledi. Yeni düzenleme ile güvenilir tespit sağlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 18:03, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 18:06
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SEDDK Açıkladı: Araç Sigortalarında Yeni Kriterler Belirlendi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla motorlu araç sigortalarında hasar gören araca yönelik kriterlerin yeniden belirlendiğini duyurdu.

Yeni düzenleme ile doğru ve eksiksiz bilgiye erişim sağlanacak

SEDDK'den yapılan açıklamada, düzenlemeyle, trafik güvenliğinin sağlanmasının ve hasar gören araçları satın alacak vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşabilmelerinin amaçlandığı bildirildi. Düzenleme kapsamında aracın; hasar tutarının rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda tam hasar, rayiç değerin yüzde 60'ını aşması veya ilgili genelgede belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise ağır hasar statüsünde işlem göreceği belirtildi.

Hasar tespitinin güvenilir şekilde yapılacağına işaret edilen açıklamada, tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için tespit işleminin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat alan sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğunun getirildiği kaydedildi.

Tam ve ağır hasar tespiti, ruhsatlı sigorta eksperleri tarafından yapılacak

Açıklamada, Tam veya ağır hasara uğramış araçların ilgili mevzuata aykırı olarak 'hurda tescil belgesi' veya 'trafikten çekilmiştir belgesi' alınmaksızın alım-satıma konu edilmesini engellemek maksadıyla, sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibinin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. ifadesine yer verildi.

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