12 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 16 zanlı tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında, ülke genelinde yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu anlaşılan banka hesaplarına 1,7 milyar lira para girişi olduğu tespit edilen zanlıların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, Iğdır merkezli olmak üzere İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Ordu, Giresun, Edirne, Eskişehir, İzmir, Antalya, Bursa ve Yalova'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonla 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Zanlıların banka hesaplarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 7'si ise serbest bırakıldı.