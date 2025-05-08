MEB-AGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45 'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan gerçekleştirebilecektir.

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