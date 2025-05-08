MEB-AGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
2025 MEB-AGS ve ÖABT sınavlarına başvurular 8-20 Mayıs arasında alınacak. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM merkezlerinden veya online olarak gerçekleştirebilirler. Kılavuzun dikkatlice incelenmesi önerilir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 10:47, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 10:53
2025-MEB-AGS: Başvuruların Alınması hakkında detaylı bilgiye aşağıda ulaşabilirsiniz.
2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan gerçekleştirebilecektir.
Sınav Başvurusu ve Bilgilendirme
- Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MEB-AGS Kılavuzu'nda yer almaktadır.
- Adaylar, Kılavuz ve başvuru bilgilerine ilgili bağlantıdan erişebilecektir.
- Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Duyuru
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Engelli Başvuru Kullanıcı Kılavuzu