Sınıf öğretmeni istismar iddiasıyla tutuklandı
Batman'da istismar iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 20:50, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 21:13
Batman merkezde bulunan bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni, istismar iddiasıyla şikayetler üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli öğretmen, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi.