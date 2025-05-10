Trafikte Tartıştı, Arabadan İnip Döner Bıçağı Çekti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşanan ilginç bir olayda, otomobil sürücüsü E.M. (22), trafikte tartıştığı kişilerin üzerine kılıftan çıkardığı döner bıçağıyla yürüdü. Bu olay, hem cep telefonu kamerasıyla hem de bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Olay, saat 21.30 sıralarında Girne Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü E.M., aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, aracında kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü.

Olayı gören çevredekiler araya girdi ve motosiklet sürücüsünün bölgeden ayrılması sonrasında kavga sona erdi. E.M., olaydan kısa süre sonra Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Anı Görüntülendi