Memur olma yaş sınırı kaç? Düzenleme Meclis'e geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek olan kanun teklifiyle memur olmak için yaş sınırı getirilmesi öngörülüyor.

Bu düzenleme, kamuya personel alımlarında yeni bir dönemi başlatacak. Ayrıca, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi yapılacak ve Kartalkaya'da yaşanan otel yangınını araştıran komisyon, Bolu Valiliği'nden yetkilileri dinleyecek.

Memur olmak için yaş sınırı ile ilgili detaylar ise merak konusu.

Meclis Genel Kurulu'nda Ele Alınacak Düzenlemeler

Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik içeren düzenleme ele alınacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi yapılacak.

Kartalkaya'daki otel yangını araştırılacak.

Memur olmak için yaş sınırı getirilecek.

Memur Olma Yaş Sınırı Kaç?

TBMM, haftalık çalışmasına 13 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklikler öngören kanun teklifini ele alacak.

35 Yaş Sınırı Detayı

Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

Diğer Düzenlemeler ve Komisyon Çalışmaları

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

edilebilecek. İhtisas ve araştırma komisyonları gündemdeki konuları ele alacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu Gündemi

Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Bu teklife göre, hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek.



