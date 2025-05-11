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Kalitesiz güneş gözlükleri körlüğe yol açabilir!

Yaz aylarında artan güneş gözlüğü kullanımıyla birlikte sahte ve kalitesiz ürünler tehlike saçıyor. Uzmanlar, UV 400 ve CE belgeli gözlüklerin önemine dikkat çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 11:33, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 11:35
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Kalitesiz güneş gözlükleri körlüğe yol açabilir!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş gözlüğü kullanımı artarken, uzmanlar sahte ve kalitesiz güneş gözlüklerine karşı uyarıyor.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Yabaş Kızıloğlu, vatandaşların güneş gözlüğü satın alırken dikkat etmesi gereken hususları anlattı.

Gözlüğün belli standartlara göre imal edilmiş olması gerektiğini belirten Kızıloğlu, üzerinde güvenlik ve kalite standartlarına sahip olduğunu gösteren CE belgesi gibi ibareler ve sertifikaların bulunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Güneş Gözlüğü Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • UV ışınlarının blokajı en önemli unsurdur. Gözlükte "UV 400" ibaresi olmalıdır.
  • Sahte güneş gözlükleri ışınlardan korumaz, sadece renkli bir camdan ibarettir.
  • Kalitesiz camlar bulanık görmeye, yetersiz kontrasta, görüntüde ve optikte bozulmalara, yansımaya neden olabilir.
  • Bunlar baş ağrısı, göz yorgunluğu ve psikolojik stres gibi olumsuz etkilere yol açabilir.

Sahte Gözlüklerin Zararları

Kızıloğlu, sahte gözlüklerin göze ekstra zarar verdiğini belirterek, kalitesiz cam nedeniyle bulanık görme ve göz yorgunluğunun yanı sıra baş ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerin ortaya çıkabileceğini söyledi. Hiçbir koruma sağlamayan bu gözlükler yaşam kalitesini düşürür.

Katarakt ve Retina Hasarı Riski

Özellikle çocuklarda sahte gözlük kullanımı, gelişme çağında oldukları için görme gelişimini olumsuz etkileyebilir ve dikkat eksikliği gibi problemlere sebep olabilir. Çocuklara güvenilir optik mağazalardan ve gerekli sertifikalara sahip gözlükler alınmalıdır.

UV Işınları ve Göz Sağlığı

  • UVC ışınları ozon tabakası tarafından bloke edilir, dünyaya ulaşmaz.
  • Bize zarar verenler UVB ve UVA ışınlarıdır; bunlar güneş gözlüğü tarafından yüzde 100 filtrelenmelidir.
  • Göz çevresinde ve yüzeyinde tümörlere, kanserlere, katarakt ve retina hasarına yol açabilir.
  • UV400 veya CE belgeli gözlükler tercih edilmelidir.

Polarize Camların Avantajları

Polarize camlar, yansımaları süzer ve özellikle uzun yol şoförleri ile balıkçılar için daha iyi bir görüş sağlar.

Sahte Gözlük Nasıl Anlaşılır?

  • Çerçeve kalitesi düşük ve kırılgansa sahte olma ihtimali yüksektir.
  • İki cam arasında renk tonu farkı varsa veya bulanık/yansımalı gösteriyorsa dikkat edilmelidir.
  • En önemli unsur ise sertifikadır; başka türlü kesin olarak anlaşılamaz.

Cam Rengi Seçimi

Cam renginin UV korumasıyla ilişkisi yoktur. Kullanım alanına göre renk seçimi yapılmalıdır. Araba kullananlarda gri, yeşil veya kahverengi camlar önerilir; bu renkler trafik ışıklarında bozulma olmadan görmeyi sağlar. Kayak yapanlar için ise mavi ışığı iyi süzen amber rengi tercih edilebilir.

Gözlük camının siyah gibi koyu bir renkte olması UV'den koruduğunu göstermez. Sahte koyu renk bir güneş gözlüğü takılırsa, koyu renk göz bebeklerinin büyümesine sebep olabilir ve zararlı ışınların göze daha fazla ulaşmasına yol açabilir.


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