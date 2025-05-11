Memur olma yaş sınırı kaç? Düzenleme Meclis'e geliyor
Memur olma yaş sınırı kaç? Düzenleme Meclis'e geliyor
Kamu harcamalarında büyük usulsüzlük
Kamu harcamalarında büyük usulsüzlük
FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandırmış
FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandırmış
Anne-kız rolüyle organ kaçakçılığı
Anne-kız rolüyle organ kaçakçılığı
Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu
Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu
7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama
7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Anne-kız rolüyle organ kaçakçılığı

58 yaşındaki Z.A'nın böbrek nakli için başvurduğu yasa dışı yollar, 2 milyon liralık organ ticareti planını gün yüzüne çıkardı. Polis, suçüstü yakaladı!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 11:38, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 11:40
Yazdır
Anne-kız rolüyle organ kaçakçılığı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, organ-doku ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Fransa'da yaşayan ve böbrek nakli bekleyen 58 yaşındaki Z.A. isimli kadının, daha önce "yakın arkadaşı" olarak tanıttığı verici D.K. ile girdikleri Organ Nakli İl Etik Kurulu'ndan iki kez olumsuz yanıt aldıktan sonra ameliyat için farklı yollara başvurduğunu belirledi.

Organ Nakli İçin Arayış ve Plan

Z.A'nın eşi A.A.'nın iletişime geçtiği aracı T.E.'nin organ nakli için bir hastane arayışında olduğu polis ekiplerince tespit edildi. Ekipler, T.E'nin Türkiye dışında Gürcistan ve Sırbistan'da da bazı hastanelerle temasa geçtiğini ancak en son İstanbul'da karar kıldığını belirledi. Hastaneye daha önce yakın arkadaş olarak başvuran Z.A. ve D.K'nın bu sefer anne ve kız olarak başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Kimlik ve Test Süreci

Kızı Ç.A.'nın kimliğini hastaneye ibraz eden, verici D.K. ile birlikte hastaneye hiç giriş yapmayan Z.A'nın, vericiyle yaptırdığı ameliyat öncesi yapılan testlerde de kan bağının olmadığı hastane tarafından ortaya çıkarıldı. Ameliyat gününe kadar işlemler için ayrı ayrı giriş yapılan hastaneye D.K'nin hep şapka ve maske ile geldiği belirlendi.

Operasyon ve Sonuçlar

  • Yaklaşık 2 milyon liraya "anne-kız" rolüyle organ ticaretini yapmak isteyen ve nakilden bir gün önce hastaneye ilk kez birlikte girerek yatış işlemlerini gerçekleştiren alıcı Z.A. ile eşi A.A, verici D.K. ve aracı T.E, polis ekiplerince yakalandı.
  • Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, A.A, D.K, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
  • T.E'ye ise ev hapsi cezası verildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber