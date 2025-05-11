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FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandırmış

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda düzenlenen dev FETÖ operasyonunda, örgütün güncel yapılanması ve finans ağı çökertildi. Öğrencilere yapılan yardımlar ve yurt dışı toplantıları deşifre edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 11:58, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 14:06
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda, örgüte eleman ve finans sağlayan, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 228 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca örgütün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki güncel yapısı deşifre edildi ve örgütün öğrencilere para yardımı yaptığı tespit edildi.

Örgütün Eleman Temin Etme Yöntemleri

Operasyon kapsamında, örgütün eleman temin etme yöntemleri de ortaya çıkarıldı. Örgütün daha önce ev ve yurtlarda gerçekleştirdiği toplantıları, yurt dışında da sürdürdüğü öğrenildi. Örgüte kazandırılan öğrenciler, genellikle Balkan ülkelerine gezi bahanesiyle götürülerek burada toplantılar düzenlendi. Ayrıca şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, üyeler tarafından kurulan paravan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.

  • Gaziantep polisi, yurt dışına götürülen öğrencileri takip ederek toplantıyı deşifre etti.
  • Öğrencilerden bazılarının giderken uçaktaki koltuk numaralarının farklı, dönüşte ise aynı olduğu belirlendi.
  • Farklı üniversitelerde okuyan öğrencilerin orada birbirleriyle tanıştırıldıkları anlaşıldı.
  • Öğrencilerin sadece 1 hafta yurt dışında kaldıkları tespit edildi.

Tüm Sorumlular Kod İsim Kullanıyor

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü etkin pişmanlıktan faydalandı, 14'ü ise ifadelerinde yapılanları doğruladı. Öğrencilerin bazıları da itiraflarda bulundu. Operasyonun isminin 'Şehir Önder Güzel' olduğu, FETÖ sorumlularının öğrencilerle ilgili telefonda konuşurken öğrenci yerine 'vifak' kod adını kullandıkları, ikna edilen öğrencilere 'cemaat', edilemeyenlere ise 'hayat' dedikleri öğrenildi.

Tutuklamalar ve Adli Süreç

  • Kendilerini güncel yapılanmada 'mentör' olarak tanımlayan öğrencilerin sorumlularının da aralarında bulunduğu 228 şüpheliden, Gaziantep'te FETÖ'nün 'para kasası' olduğu iddia edilen ve daha önce 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir holdingin eski yönetim kurulu üyesi Taner Nakıpoğlu'nun da aralarında olduğu 77 kişi tutuklandı.
  • 23 kişi serbest bırakıldı, 128 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
  • Sonradan gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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