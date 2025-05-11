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Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü'nde tüm anneleri kutladı, şehit ve gazi annelerine özel selam gönderdi. Filistinli anneleri de andı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 12:52, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 12:53
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Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü ile ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.


Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb'imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum.

Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum. Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Aynı şekilde, Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum.

Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü'nü canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakarlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum. Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb'im bizlere nasip eylesin."

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