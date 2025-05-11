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Erdoğan'dan Putin'in Çağrısına Destek: Ev Sahipliğine Hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna ile barış sürecinin İstanbul'da devam etmesi teklifini yineledi. Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmak için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 13:50, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 15:36
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Erdoğan'dan Putin'in Çağrısına Destek: Ev Sahipliğine Hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler ile birlikte bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamanın memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Ayrıca, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını vurgulayan Erdoğan, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını söyledi.

Putin'in Açıklamaları ve Türkiye'nin Rolü

  • Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.
  • Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuyla ilgili görüşme yapacağını belirtti.
  • Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getirdi.

"Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının barış için gerekli ortamı oluşturacağını vurguladı.


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