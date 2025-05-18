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Galatasaray tribünlerinden Jose Mourinho'ya gönderme

Galatasaray, şampiyonluğa bir adım kala Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'ya dikkat çeken bir pankartla mesaj verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 17:47, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 17:51
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Galatasaray tribünlerinden Jose Mourinho'ya gönderme

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 36. haftasında Kayserispor'u konuk edecek ve bu maçtan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.

Taraftarlar, büyük bir coşkuyla RAMS Park'ı doldururken, stadyumda dikkat çeken bir pankart asıldı. Bu pankartta, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulunuldu. Pankartta, "Dünyanın en pahalı ınfluencerı (sosyal medya fenomeni)" ifadeleri yer aldı.


Galatasaray'ın Şampiyonluk Heyecanı

Galatasaray, Süper Lig'de bir kez daha mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu doldururken, şampiyonluk coşkusu her geçen gün artıyor.



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