Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Son olarak Aslan marka tabure ve Rumex marka katlanabilir masa, güvenlik testlerinden geçemediği için piyasadan toplatıldı. Detaylar haberimizde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 09:01, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 09:00
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla piyasadaki ürünleri denetlemeye devam ediyor. Son olarak, tabure ve katlanabilir masa olmak üzere iki ürünün daha satışının yasaklandığı açıklandı. Bu ürünlerin markaları ve yasaklanma nedenleri de detaylı şekilde duyuruldu. Bakanlık, özellikle tüketicilerin güvenliği için bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Yasaklanan Ürünler ve Nedenleri
- "Aslan" marka tabure: "Minik basamaklar" olarak tanımlanan bu ürünün yasaklanma nedeni, basamak ve platformların düşey statik yük testinde numunenin kırılması olarak açıklandı.
- "Rumex" marka katlanabilir masa: Bu ürünün yasaklanma nedeni ise, masa altında keskin kenarlar ve köşeler bulunması ve ayrıca masa altında 7 mm ila 12 mm arasında ve derinliği 10 mm'den fazla olan açık uçlu boru bulunması olarak belirtildi.
Denetimler Devam Ediyor
Bakanlık, güvensiz olarak nitelendirilen ürünleri marka marka kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ürünlerin piyasadan çekilmesi için yapılan bu denetimler, tüketici güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.