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Altın Fiyatları Bir Ayın Ardından İlk Kez Haftalık Kazanç Yolunda

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 09:22, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 09:24
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Altın Fiyatları Bir Ayın Ardından İlk Kez Haftalık Kazanç Yolunda

Altın fiyatları, cuma günü itibarıyla zayıflayan dolar ve dünyanın en büyük ekonomisinin kötüleşen mali görünümüne yönelik artan endişelerin etkisiyle güvenli liman talebinin yükselmesi sonucu son bir aydan fazla süredir görülen en iyi haftalık kazancına doğru ilerliyor.

Spot altın, haftanın son kapanış gününde yüzde 0,4 artışla ons başına 3 bin 308 dolara yükseldi. Haftalık bazda yüzde 3 artış kaydeden değerli metal, nisan başından bu yana en iyi performansını sergilemeye hazırlanıyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 303 dolara çıktı.

Dolar endeksi (.DXY) bu hafta yüzde 1'den fazla değer kaybederek 7 Nisan'dan bu yana en kötü haftalık performansını gösterdi. Doların değer kaybı, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için dolar fiyatlı altını daha ucuz hale getiriyor.

Gram altın ne kadar?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan yükselişlerin ardından Türkiye'de gram altın fiyatları haftanın son işlem gününe hızlı başladı. Gram altın yüzde 0,8'lik yükselişle 4 bin 154 lira seviyesinde işlem görüyor.

"ABD'nin mali durumuna olan güven azaldı"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Bu hafta ticaret iyimserliğinin yerini ABD'nin mali durumuna ilişkin endişeler aldı ve ABD varlıklarına yönelik tereddütler, yatırımcıların altına yeniden yönelmesine neden oldu" dedi. Waterer ayrıca, "Tarifeler, ABD borç durumu ve jeopolitik gerilimler finansal piyasalarda etkili olmaya devam ederken, altın 3 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilir," değerlendirmesinde bulundu.

Tahvillere zayıf talep

Çarşamba günü ise ABD Hazine Bakanlığı'nın 16 milyar dolarlık 20 yıllık tahvil satışı zayıf talep gördü. Bu durum, Moody's'in geçen hafta ABD'nin üçlü-A kredi notunu düşürmesinin ardından yatırımcı duyarlılığının zaten kırılgan olduğu bir döneme denk geldi.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,1 artışla ons başına 33,12 dolara yükselirken, platin yüzde 0,4 artışla 1084,99 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,1 düşüşle 1.013,63 dolara geriledi.


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