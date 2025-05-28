Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,0180 39,0190 39,0760 39,0770 Avro 44,3190 44,3200 44,2490 44,2500 Sterlin 52,8400 52,8700 51,6800 51,7000 İsviçre frangı 47,2600 47,2700 47,2400 47,2500 ANKARA ABD doları 38,9880 39,0680 39,0460 39,1260 Avro 44,2790 44,3590 44,2090 44,2890 Sterlin 52,7800 52,9900 51,6200 51,8300