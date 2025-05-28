Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 39,07 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 17:20, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 17:46
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,0180
|39,0190
|39,0760
|39,0770
|Avro
|44,3190
|44,3200
|44,2490
|44,2500
|Sterlin
|52,8400
|52,8700
|51,6800
|51,7000
|İsviçre frangı
|47,2600
|47,2700
|47,2400
|47,2500
|ANKARA
|ABD doları
|38,9880
|39,0680
|39,0460
|39,1260
|Avro
|44,2790
|44,3590
|44,2090
|44,2890
|Sterlin
|52,7800
|52,9900
|51,6200
|51,8300