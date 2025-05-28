Kamu çalışanlarına özel sigorta kooperatifi kuruldu

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün 22 Mayıs 2025 tarihli kuruluş izni ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 20 Mayıs 2025 tarihli uygunluk görüşüyle Sınırlı Sorumlu İnsera Sigorta Kooperatifi faaliyete geçti. Türkiye'de örnek teşkil edecek bu model, kamu çalışanlarına ekonomik avantajlar ve dayanışma yapısı sunmayı hedefliyor.

Avantajlı Sigorta Fiyatları

İnsera Sigorta Kooperatifi , kamu çalışanları ve aile bireylerini kapsayan birçok sigorta branşında piyasaya göre avantajlı fiyatlar sunuyor.

, kamu çalışanları ve aile bireylerini kapsayan birçok sigorta branşında piyasaya göre avantajlı fiyatlar sunuyor. Kamu çalışanları; trafik, kasko, tamamlayıcı sağlık, konut, seyahat sağlık ve mesleki sorumluluk gibi alanlarda poliçelerini ömür boyu %10 ile %60 arasında indirimli olarak alabilecek.

Kardan Pay Alma İmkanı

Kooperatife üye olan kamu çalışanları, yıl sonunda kooperatifin elde ettiği net kardan pay alma hakkına sahip olacak.

Üyeler yalnızca sigorta hizmeti almakla kalmayacak, aynı zamanda sistemin bir parçası olarak ekonomik fayda da elde edecek.

Toplam 30 bin lira üyelik bedeli üç taksitte ödenebiliyor.

üç taksitte ödenebiliyor. Üyelik kapsamında yıllık aidat ya da ek bir masraf talep edilmiyor.

Dayanışma ve Güçlü Model

İnsera Sigorta Kooperatifi, uygun fiyatlı poliçeler sunmanın yanı sıra güçlü bir dayanışma modeli inşa etmeyi amaçlıyor. Kamu çalışanları, kendi kaynaklarıyla kendi sigorta sistemini oluşturabiliyor.



